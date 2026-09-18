Коммутатор Huawei S5720-36C-EI-AC (02359562)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
293 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Порты
28
Габаритные размеры, мм
442х220х43,6
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
65536
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х55х18
Вес, кг.
8
Описание товара Коммутатор Huawei S5720-36C-EI-AC (02359562)
Коммутаторы серии S5720-EI обеспечивают гибкие гигабитные соединения и оптимизированные возможности масштабирования восходящих портов 10 GE. S5720-EI применяются в качестве коммутаторов доступа или агрегации в корпоративных кампусных сетях или в качестве коммутаторов гигабитного доступа в центрах обработки данных.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
Порты
28
Габаритные размеры, мм
442х220х43,6
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
65536
Страна производитель
Китай
Коммутаторы серии S5720-EI обеспечивают гибкие гигабитные соединения и оптимизированные возможности масштабирования восходящих портов 10 GE. S5720-EI применяются в качестве коммутаторов доступа или агрегации в корпоративных кампусных сетях или в качестве коммутаторов гигабитного доступа в центрах обработки данных.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Huawei S5720-36C-EI-AC (02359562) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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