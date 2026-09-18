Миксер Sakura SA-6324SBK Premium
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292535
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Миксер Sakura SA-6324SBK Premium
Миксер ручной, 500 Вт, 5 скоростей работы, турбо-скорость, корпус и насадки из нержавеющей стали, 2 венчика, 2 крюка, защита от перегрева
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Миксер ручной, 500 Вт, 5 скоростей работы, турбо-скорость, корпус и насадки из нержавеющей стали, 2 венчика, 2 крюка, защита от перегрева
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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