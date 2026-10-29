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Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21)

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Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21) - фото 1
Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
  • Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21) - фото 1
  • Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 710 руб. 
Начислим 988 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21)
61 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21)

Жесткие диски для серверов HPE категории Midline обеспечивают высочайший уровень производительности и надежности для работы приложений ЦОД. Жесткие диски категории Midline позволяют хранить больший объем данных без ущерба для эффективности и надежности. Они идеально подходят для хранения больших объемов данных. Серверные жесткие диски HPE категории Midline доступны в большом (3,5) и малом (2,5) форм-факторах. На все устройства распространяется стандартная годовая гарантия. Все жесткие диски HPE проходят тщательную проверку, что гарантирует их соответствие высоким требованиям серверных сред HPE ProLiant. Перед окончательной сертификацией все серверные жесткие диски HPE категории Midline проходят оптимизацию, которая обеспечивает их совместимость, корректную работу, а также поддержку функций SMART и ПО HPE Systems Insight Manager.

Отзывы о товаре Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткие диски для серверов HPE категории Midline обеспечивают высочайший уровень производительности и надежности для работы приложений ЦОД. Жесткие диски категории Midline позволяют хранить больший объем данных без ущерба для эффективности и надежности. Они идеально подходят для хранения больших объемов данных. Серверные жесткие диски HPE категории Midline доступны в большом (3,5) и малом (2,5) форм-факторах. На все устройства распространяется стандартная годовая гарантия. Все жесткие диски HPE проходят тщательную проверку, что гарантирует их соответствие высоким требованиям серверных сред HPE ProLiant. Перед окончательной сертификацией все серверные жесткие диски HPE категории Midline проходят оптимизацию, которая обеспечивает их совместимость, корректную работу, а также поддержку функций SMART и ПО HPE Systems Insight Manager.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HPE 8Tb (834028-B21) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 61710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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