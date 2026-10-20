Топор Sparta 21637
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
В наличии
Код товара: 280775
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Загружаем...
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580 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91
Описание товара Топор Sparta 21637
Топор 600 г SPARTA 21637 изготовлен из высококачественной стали, гарантирующей долговечность инструмента. Благодаря прочной фиксации обуха в основании топорища обеспечивается надежность конструкции и безопасность во время работы. Фибергласовая рукоятка, не скользящая в руках, создавая дополнительный комфорт при эксплуатации.
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Топор 600 г SPARTA 21637 изготовлен из высококачественной стали, гарантирующей долговечность инструмента. Благодаря прочной фиксации обуха в основании топорища обеспечивается надежность конструкции и безопасность во время работы. Фибергласовая рукоятка, не скользящая в руках, создавая дополнительный комфорт при эксплуатации.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор Sparta 21637 - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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