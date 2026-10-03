Степлер ручной Matrix (40902)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Степлер строительный
Тип скобы
50, 52, R
Минимальный размер скоб, мм
4
Максимальный размер скоб, мм
14
Регулировка силы удара
Да
Тип аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 279209
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
степлер, скобы, упаковка
Тип скобы
50, 52, R
Минимальный размер скоб, мм
4
Максимальный размер скоб, мм
14
Регулировка силы удара
Да
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х14
Вес, кг.
2.28
Описание товара Степлер ручной Matrix (40902)
Регулируемый мебельный степлер Matrix 40902, предназначенный для скоб типа 53 размером 4-14 мм, используется для быстрого скрепления с деревянным основанием листовых материалов — фанеры, картона, оргалита, ДВП, ДСП, пленки или утеплителя. Степлер пригодится для сборки и обивки мебели, монтажа теплоизоляции, а также будет полезен в быту. Поставляется со скобами в количестве 50 штук.
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Бренд
Тип товара
Степлер строительный
Комлектация
степлер, скобы, упаковка
Тип скобы
50, 52, R
Минимальный размер скоб, мм
4
Максимальный размер скоб, мм
14
Регулировка силы удара
Да
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Регулируемый мебельный степлер Matrix 40902, предназначенный для скоб типа 53 размером 4-14 мм, используется для быстрого скрепления с деревянным основанием листовых материалов — фанеры, картона, оргалита, ДВП, ДСП, пленки или утеплителя. Степлер пригодится для сборки и обивки мебели, монтажа теплоизоляции, а также будет полезен в быту. Поставляется со скобами в количестве 50 штук.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Степлер ручной Matrix (40902) - стоимость товара 800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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