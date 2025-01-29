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Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 купить с доставкой в Москве
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Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01

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Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 1
Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 2
Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 3
Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 4
Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Регулировка силы удара
Да
  • Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 1
  • Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 2
  • Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 3
  • Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 4
  • Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279212
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Регулировка силы удара
Да
Функция двойного удара
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х3
Вес, г.
900

Описание товара Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01

Степлер механический Зубр Профессионал 31523_z01 рекомендован для специализированного использования. Сфера его применения весьма широка. Данное оснащение подойдет для использования с такими материалами, как ДВП, древесина, пластик. Степлер Зубр Профессионал 31523_z01 совместим с гвоздями типа 300, скобами типа 53, штифтами типа 500. Необходимо обеспечить данное оборудование расходными материалами, подходящими по параметрам. Степлер получил эргономичную рукоятку, которая отлично лежит в ладони. Есть возможность регулировки силы удара, а устройство порадует увеличенной максимальной мощностью забивания крепежа. Основой для изготовления степлера становятся высококачественные комплектующие. Данная модель отличается увеличенным эксплуатационным ресурсом. Степлер выдерживает продолжительное активное использование без потери первоначальных характеристик.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Лариса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Качественный. Пробивает на ура.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
зачётный степлер, 14 мм скобы в мебельный щит залетает как в губку.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Строительные степлеры
Регулировка силы удара
Да
Функция двойного удара
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Степлер механический Зубр Профессионал 31523_z01 рекомендован для специализированного использования. Сфера его применения весьма широка. Данное оснащение подойдет для использования с такими материалами, как ДВП, древесина, пластик. Степлер Зубр Профессионал 31523_z01 совместим с гвоздями типа 300, скобами типа 53, штифтами типа 500. Необходимо обеспечить данное оборудование расходными материалами, подходящими по параметрам. Степлер получил эргономичную рукоятку, которая отлично лежит в ладони. Есть возможность регулировки силы удара, а устройство порадует увеличенной максимальной мощностью забивания крепежа. Основой для изготовления степлера становятся высококачественные комплектующие. Данная модель отличается увеличенным эксплуатационным ресурсом. Степлер выдерживает продолжительное активное использование без потери первоначальных характеристик.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Лариса Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Качественный. Пробивает на ура.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
зачётный степлер, 14 мм скобы в мебельный щит залетает как в губку.


Степлер ручной Зубр Профессионал 31523_z01 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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