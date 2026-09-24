Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторный гвоздезабиватель DeWalt DCN890P2 (DCN890P2-QW)
Идеален для установки профилей и монтажа коммуникаций. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется. Мощный бесщёточный двигатель последнего поколения с высоким ресурсом и КПД. 3 режима мощности для эффективной работы с разным крепежом и материалами. Два режима работы: последовательный для точных работ и «очередь» для быстрых серийных работ. Отличная развесовка, эргономика, изготовлен из высокопрочного ABS пластика с прорезиненными накладками. Бесключевой механизм быстрого извлечения застрявшего гвоздя. Позволяет загонять крепеж в листовую сталь, а также специальные гвозди длиной до 57 мм в бетон. Запатентованная система работы бойка обеспечивает комфортную эффективную работу от аккумулятора без использования газа или пороха, т.е. разрешение на ведение огневых работ не требуется.
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