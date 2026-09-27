Пистолет монтажный DeWalt DCN890N
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Характеристики
Тип товара
Строительные степлеры
Регулировка силы удара
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительные степлеры
Регулировка силы удара
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
415х390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х47х17
Вес, кг.
6.8
Описание товара Пистолет монтажный DeWalt DCN890N
Монтажный пистолет DEWALT 18В XR DCN890N предназначен для установки крепежа в листовую сталь или бетон. Питается от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и саморазряда. Инструмент функционирует в двух режимах: последовательный - для точных работ, и "очередь" - для серийных работ. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает отличную производительность. Для эффективной работы с разным крепежом и материалами предусмотрено три режима мощности.
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Бренд
Тип товара
Строительные степлеры
Регулировка силы удара
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
415х390
Страна производитель
Китай
Монтажный пистолет DEWALT 18В XR DCN890N предназначен для установки крепежа в листовую сталь или бетон. Питается от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и саморазряда. Инструмент функционирует в двух режимах: последовательный - для точных работ, и "очередь" - для серийных работ. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает отличную производительность. Для эффективной работы с разным крепежом и материалами предусмотрено три режима мощности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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