Винтоверт Metabo SSD 18 LTX 200 BL 602396890
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Характеристики
Тип товара
Ударный винтоверт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273921
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х24х24
Вес, кг.
3.19
Описание товара Винтоверт Metabo SSD 18 LTX 200 BL 602396890
Компактный аккумуляторный ударный гайковерт с внутренним шестигранником 1/4 и крутящим моментом 200 Нм. Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении. Функция Automatic Power Shift (APS) полезна при работе с саморезами: автоматическое уменьшение крутящего момента после засверливания предотвращает срыв нарезки. Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования.
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Компактный аккумуляторный ударный гайковерт с внутренним шестигранником 1/4 и крутящим моментом 200 Нм. Уникальный бесщеточный двигатель Metabo для быстрого выполнения работ и максимальной эффективности при каждом применении. Функция Automatic Power Shift (APS) полезна при работе с саморезами: автоматическое уменьшение крутящего момента после засверливания предотвращает срыв нарезки. Двенадцать ступеней частоты вращения/крутящего момента для широкого спектра использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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