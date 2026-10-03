Ножницы Grinda 8-422003_z01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 268412
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
резина
Общая длина, мм
315
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х5
Вес, г.
360
Описание товара Ножницы Grinda 8-422003_z01
Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Удобные и надежные металлические ручки имеют ПВХ-покрытие.
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Бренд
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
резина
Общая длина, мм
315
Страна производитель
Китай
Лезвия ножниц изготовлены из высококачественной углеродистой стали, остро заточены и закалены. Покрытие Teflon защищает лезвия от коррозии и препятствует прилипанию грязи. Удобные и надежные металлические ручки имеют ПВХ-покрытие.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Ножницы Grinda 8-422003_z01 - по цене 720 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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