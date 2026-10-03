Top.Mail.Ru
Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - фото 1
Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - фото 2
Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - фото 1
  • Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - фото 2
  • Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349407
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C
1 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х12х5
Вес, г.
347

Описание товара Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C

Для удобства работы лезвия могут быть повернуты на уголок до 90 град. в каждую сторону. Остро заточенное и закаленное лезвие с покрытием RACO-Hitekflon. Ручка из ABS-пластика с эфесом и фиксатором. Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по всей длине в горизонтальной плоскости.

Отзывы о товаре Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Для удобства работы лезвия могут быть повернуты на уголок до 90 град. в каждую сторону. Остро заточенное и закаленное лезвие с покрытием RACO-Hitekflon. Ручка из ABS-пластика с эфесом и фиксатором. Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по всей длине в горизонтальной плоскости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы садовые Raco Expert 4202-53/112C - стоимость товара 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...