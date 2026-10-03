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Ножницы садовые Raco 4202-53/113C купить с доставкой в Москве
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Ножницы садовые Raco 4202-53/113C

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Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 1
Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 2
Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 3
Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 4
Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 5
Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 1
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 2
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 3
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 4
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 5
  • Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы садовые Raco 4202-53/113C
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х5
Вес, г.
314

Описание товара Ножницы садовые Raco 4202-53/113C

Для удобства работы лезвия могут быть повернуты в любую сторону на 360 градусов. Оптимальный рез достигается благодаря полностью заваленным лезвиям с покрытием RACO-Hitekflon. Ручка из ABS-пластика с эфесом и фиксатором. Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по всей длине в горизонтальной плоскости. Высота реза может быть отрегулирована при помощи специального механизма.

Отзывы о товаре Ножницы садовые Raco 4202-53/113C




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Ножницы
Назначение
для газонов
Материал лезвия
сталь
Фиксатор
да
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
350
Страна производитель
Китай
Описание
Для удобства работы лезвия могут быть повернуты в любую сторону на 360 градусов. Оптимальный рез достигается благодаря полностью заваленным лезвиям с покрытием RACO-Hitekflon. Ручка из ABS-пластика с эфесом и фиксатором. Специальный механизм крепления лезвий задает ровный и чистый срез по всей длине в горизонтальной плоскости. Высота реза может быть отрегулирована при помощи специального механизма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы садовые Raco 4202-53/113C - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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