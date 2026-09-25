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Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE купить с доставкой в Москве
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Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE

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Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 1
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 2
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 3
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 4
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 5
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 6
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 7
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 8
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 9
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 10
Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для молодых побегов диаметром до 12 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 1
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 2
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 3
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 4
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 5
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 6
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 7
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 8
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 9
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 10
  • Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745349
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE
1 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов диаметром до 12 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
162
Фиксатор
да
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
60х17х6
Вес, г.
640

Описание товара Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE

Кусторез кованый Palisad LUXE Forged 605945 длиной 600 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для подрезки крон деревьев и кустов с ветками диаметром до 12 мм. С его помощью можно создать живую изгородь и омолодить растения, добиться увеличения прироста побегов и урожая. Инструмент пригодится как частным, так и профессиональным садоводам.

Преимущества

  • Надежность — кованые лезвия и основание из японской инструментальной стали выдерживают интенсивное использование.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
  • Коррозионная стойкость — на лезвия нанесено защитное хромовое покрытие.
  • Прочность — рукоятки из алюминиевого сплава не подвержены коррозии, а благодаря овальному профилю выдерживают высокие нагрузки.
  • Продуманная конструкция — ограничитель сжатия с демпфером предотвращает поломку инструмента.
  • Комфортное использование — резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.

Отзывы о товаре Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для молодых побегов диаметром до 12 мм
Тип инструмента
механический
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
162
Фиксатор
да
Материал рукоятки
алюминиевый сплав
Страна производитель
Тайвань
Описание

Кусторез кованый Palisad LUXE Forged 605945 длиной 600 мм, с алюминиевыми обрезиненными рукоятками, предназначен для подрезки крон деревьев и кустов с ветками диаметром до 12 мм. С его помощью можно создать живую изгородь и омолодить растения, добиться увеличения прироста побегов и урожая. Инструмент пригодится как частным, так и профессиональным садоводам.

Преимущества

  • Надежность — кованые лезвия и основание из японской инструментальной стали выдерживают интенсивное использование.
  • Высокий ресурс — лезвия прошли индукционную закалку, поэтому долго сохраняют режущие свойства.
  • Коррозионная стойкость — на лезвия нанесено защитное хромовое покрытие.
  • Прочность — рукоятки из алюминиевого сплава не подвержены коррозии, а благодаря овальному профилю выдерживают высокие нагрузки.
  • Продуманная конструкция — ограничитель сжатия с демпфером предотвращает поломку инструмента.
  • Комфортное использование — резиновые накладки на рукоятках обеспечивают надежный захват и препятствуют проскальзыванию инструмента в руках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез PALISAD 605945, 600 мм, кованый, алюминиевые обрезиненные рукоятки, Forged LUXE - данный товар вы можете купить по цене 1620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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