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Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Makita GA7050

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Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 1
Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 2
Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 3
Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 4
Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 5
Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угловая шлифмашина
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Машина шлифовальная угловая Makita GA7050
14 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Угловая шлифмашина
Размеры в упаковке, см
56х19х17
Вес, кг.
4

Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA7050

Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Makita GA7050




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Угловая шлифмашина
Описание
Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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