Машина шлифовальная угловая Makita GA7050
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Характеристики
Тип товара
Угловая шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб.
В наличии
Код товара: 266459
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 010 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х19х17
Вес, кг.
4
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA7050
Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.
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Угловая шлифмашина Makita GA7050 используется для резки мелких труб и шлифования различных поверхностей. Двигатель мощностью 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Дополнительная рукоятка может быть установлена в двух положениях для удобства работы оператора. Эргономичный корпус и малый вес инструмента обеспечивает комфортную работу длительное время.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Makita GA7050 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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