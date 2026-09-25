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Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес купить с доставкой в Москве
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Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес

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Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 1
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 2
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 3
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 4
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 5
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 6
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 7
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 8
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 9
Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 1
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 2
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 3
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 4
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 5
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 6
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 7
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 8
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 9
  • Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741571
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес
14 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
480x300x170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х16
Вес, кг.
4.7

Описание товара Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес

Инновационный инструмент с бесщеточным BRUSHLESS двигателем, естественной эргономикой и электронными системами. Увеличенный эксцентриситет эффективно моделирует ручное шлифование, что вместе с большим диаметром тарелки позволяет работать быстрее. Практически полное отсутствие вибрации и шума облегчают длительную работу Преимущества: Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокие мощностные характеристики по сравнению с аналогичным щеточным двигателем, - высокий КПД, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать мощность и поддерживать ее на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, Все возможные электронные системы для лучшего качества работы: - защита от повторного включения: -плавный пуск для мягкого старта, - регулировка оборотов (7 ступеней) для различных видов работ, - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие Эксцентриковый ход с небольшим эксцентриситетом 2.5 мм для мягкой обработки и финишной доводки поверхностей Плавная регулировка частоты колебаний, в пределах установленного максимума, степенью нажатия на рычаг Два основания (D125 и D150 мм) в комплекте для выполнения разных работ Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Конструкция крыльчатки обеспечивает эффект самовсасывания для эффективного пылеудаления через множественную перфорацию в основании Кольцо тормоза основания предотвращает свободное вращение тарелки и повреждение заготовки при касании обрабатываемой поверхности Эргономичный дизайн с удобным хватом Обрезиненное покрытие поверхности хвата для надежного удержания Надежная конструкция с необслуживаемым двигателем и прямым приводом с минимумом движущихся деталей Резиновый кабель длиной 6 м гибкий при любой температуре и позволяет работать вдали от розетки Набор адаптеров в комплекте для подключения практически любых шлангов Удобный фирменный кейс для хранения и переноски



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Отзывы о товаре Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Диаметр диска
150
Пылесборник
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
480x300x170 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный инструмент с бесщеточным BRUSHLESS двигателем, естественной эргономикой и электронными системами. Увеличенный эксцентриситет эффективно моделирует ручное шлифование, что вместе с большим диаметром тарелки позволяет работать быстрее. Практически полное отсутствие вибрации и шума облегчают длительную работу Преимущества: Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокие мощностные характеристики по сравнению с аналогичным щеточным двигателем, - высокий КПД, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать мощность и поддерживать ее на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, Все возможные электронные системы для лучшего качества работы: - защита от повторного включения: -плавный пуск для мягкого старта, - регулировка оборотов (7 ступеней) для различных видов работ, - защита от перегрузки предохраняет оператора и изделие Эксцентриковый ход с небольшим эксцентриситетом 2.5 мм для мягкой обработки и финишной доводки поверхностей Плавная регулировка частоты колебаний, в пределах установленного максимума, степенью нажатия на рычаг Два основания (D125 и D150 мм) в комплекте для выполнения разных работ Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Конструкция крыльчатки обеспечивает эффект самовсасывания для эффективного пылеудаления через множественную перфорацию в основании Кольцо тормоза основания предотвращает свободное вращение тарелки и повреждение заготовки при касании обрабатываемой поверхности Эргономичный дизайн с удобным хватом Обрезиненное покрытие поверхности хвата для надежного удержания Надежная конструкция с необслуживаемым двигателем и прямым приводом с минимумом движущихся деталей Резиновый кабель длиной 6 м гибкий при любой температуре и позволяет работать вдали от розетки Набор адаптеров в комплекте для подключения практически любых шлангов Удобный фирменный кейс для хранения и переноски


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
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Отзывы


Орбитальная шлифовальная машина STEHER BOS-25 Duo, 350 Вт, 2,5 мм, диаметр 125 / диаметр 150 мм, бес - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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