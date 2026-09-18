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Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) купить с доставкой в Москве
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Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1)

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Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 1
Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 2
Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 3
Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврики для мыши
  • Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 1
  • Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 2
  • Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 3
  • Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
3 220 руб.  3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265757
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Размеры в упаковке, см
15х5х5
Вес, г.
400

Описание товара Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1)

На киберспортивных турнирах геймеры должны продемонстрировать свои лучшие способности, и они не ожидают меньшего от тех девайсов, которые сами используют. Киберспортивный коврик для мыши Razer Gigantus был полностью создан на основе отзывов профессионалов из Team Razer. У Razer Gigantus очень большая поверхность, специальное игровое покрытие и оптимальная толщина, поэтому вы будете на шаг впереди своих соперников на протяжении всего марафона.

Отзывы о товаре Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Коврики для мыши
Описание
На киберспортивных турнирах геймеры должны продемонстрировать свои лучшие способности, и они не ожидают меньшего от тех девайсов, которые сами используют. Киберспортивный коврик для мыши Razer Gigantus был полностью создан на основе отзывов профессионалов из Team Razer. У Razer Gigantus очень большая поверхность, специальное игровое покрытие и оптимальная толщина, поэтому вы будете на шаг впереди своих соперников на протяжении всего марафона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик Razer Gigantus (RZ02-01830200-R3M1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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