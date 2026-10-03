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Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 купить с доставкой в Москве
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Дальномер лазерный Зубр 34933_z01

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Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 1
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 2
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 3
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 4
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 5
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 6
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 7
Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 1
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 2
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 3
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 4
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 5
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 6
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 7
  • Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дальномер лазерный Зубр 34933_z01
2 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дальномер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х5
Вес, г.
300

Описание товара Дальномер лазерный Зубр 34933_z01

Компактный лазерный дальномер — это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надежность полученных данных.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Зубр 34933_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дальномер
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный лазерный дальномер — это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надежность полученных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Зубр 34933_z01 - по цене 2180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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