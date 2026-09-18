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Кресло Brabix Bit EX-550 черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Bit EX-550 черное

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Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 1
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 2
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 3
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 4
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 5
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 6
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 7
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 8
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 9
Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 1
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 2
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 3
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 4
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 5
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 6
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 7
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 8
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 9
  • Кресло Brabix Bit EX-550 черное - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264862
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
65х65х29
Вес, кг.
14.22

Описание товара Кресло Brabix Bit EX-550 черное

Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает менять положение сидящего, чем снижает утомляемость в течение рабочего дня. Максимальная нагрузка на кресло 125 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Bit EX-550 черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Прочные металлические подлокотники имеют мягкие накладки. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает менять положение сидящего, чем снижает утомляемость в течение рабочего дня. Максимальная нагрузка на кресло 125 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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