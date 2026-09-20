Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый
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Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557809
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
15.2
Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый
Кресло геймерское ZOMBIE Game 16 ткань/экокожа черный/желтый оснащено механизмом качания, который позволяет настраивать жесткость раскачивания под вес пользователя, а также фиксировать кресло под наклоном в любом положении. Пластковые подлокотники дополнены мягкими накладками. Установлена пластиковая крестовина под цвет чехла и прорезиненные колеса, которые подходят для использования на паркете и ламинате. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
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Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
желтый, черный
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Страна производитель
Россия
Кресло геймерское ZOMBIE Game 16 ткань/экокожа черный/желтый оснащено механизмом качания, который позволяет настраивать жесткость раскачивания под вес пользователя, а также фиксировать кресло под наклоном в любом положении. Пластковые подлокотники дополнены мягкими накладками. Установлена пластиковая крестовина под цвет чехла и прорезиненные колеса, которые подходят для использования на паркете и ламинате. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 150 кг, серые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, до 120 кг
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