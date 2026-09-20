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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый

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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 3
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 4
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 10
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 11
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 12
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 13
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 10
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 11
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 12
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 13
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557809
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
15.2

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый

Кресло геймерское ZOMBIE Game 16 ткань/экокожа черный/желтый оснащено механизмом качания, который позволяет настраивать жесткость раскачивания под вес пользователя, а также фиксировать кресло под наклоном в любом положении. Пластковые подлокотники дополнены мягкими накладками. Установлена пластиковая крестовина под цвет чехла и прорезиненные колеса, которые подходят для использования на паркете и ламинате. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie Game 16 черный/желтый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Колеса
да
Цвет
желтый, черный
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Страна производитель
Россия
Описание
Кресло геймерское ZOMBIE Game 16 ткань/экокожа черный/желтый оснащено механизмом качания, который позволяет настраивать жесткость раскачивания под вес пользователя, а также фиксировать кресло под наклоном в любом положении. Пластковые подлокотники дополнены мягкими накладками. Установлена пластиковая крестовина под цвет чехла и прорезиненные колеса, которые подходят для использования на паркете и ламинате. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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