Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб.
В наличии
Код товара: 262883
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25
Описание товара Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
Порадует геймера стильным красным дизайном, мягким наполнением из вспененного полимера и приятной тканевой обивкой. Конструкция выдерживает до 150 кг и дополняется удобным подголовником. Наличие металлической крестовины способствует прочности и высокому уровню устойчивости. Устройство AKRacing K7012 дополнено колесиками и возможность регулирования высоты сиденья и наклона спинки. У сиденья с шириной 39 см можно изменять высоту в пределах 46-54 см. Поставка осуществляется с двумя удобными подушками в одном стилевом исполнении с креслом.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ T-9908/WALNUT черный кожа крестовин...
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитКресло Cactus CS-CHR-MC01-LGNBK салатовый сиденье черный сетка/т...
-
В наличии БесплатноЦена 21 770 руб.5443 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 770 руб.5443 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 770 руб.5443 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 770 руб.5443 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 770 руб.5443 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличии БесплатноЦена 21 770 руб.5443 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 23 210 руб.5803 руб. в СплитКресло игровое Knight TITAN черный
-
В наличииЦена 23 210 руб.5803 руб. в СплитКресло компьютерное Бюрократ Knight TITAN черный/красный
-
В наличииЦена 24 040 руб.6010 руб. в СплитКресло руководителя Cactus CS-LBK-BARSELONA кожа крестов. алюмин...
-
В наличииЦена 24 590 руб.6148 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Порадует геймера стильным красным дизайном, мягким наполнением из вспененного полимера и приятной тканевой обивкой. Конструкция выдерживает до 150 кг и дополняется удобным подголовником. Наличие металлической крестовины способствует прочности и высокому уровню устойчивости. Устройство AKRacing K7012 дополнено колесиками и возможность регулирования высоты сиденья и наклона спинки. У сиденья с шириной 39 см можно изменять высоту в пределах 46-54 см. Поставка осуществляется с двумя удобными подушками в одном стилевом исполнении с креслом.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black