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Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red

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Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 1
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Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 3
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 4
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 5
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 6
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 7
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 8
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 9
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 10
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 11
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 12
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 13
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 14
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 15
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 16
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 17
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 18
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 19
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 20
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 21
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 22
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 23
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 24
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 25
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 26
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 27
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Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 32
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 33
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 2
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  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 9
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 10
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 11
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 12
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  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 14
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 15
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 16
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 17
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 18
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 19
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 20
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 21
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 22
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 23
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 24
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 25
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 26
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 27
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 28
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 29
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 30
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 31
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 32
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 33
  • Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб. 
Начислим 349 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 404490
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
21 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AKRacing
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблок
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х25
Вес, кг.
25

Описание товара Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red

Производитель черно-красного кресла игрового AKRacing PRIME позаботился о том, чтобы оно было универсальным для большинства пользователей. Модель имеет «гоночный» дизайн, который повторяет сиденье гоночного болида. Ее спинка способна принимать «лежачее» положение. Стальной каркас обладает специальными изгибами для спины и ног. 3D-подлокотники регулируются по высоте, как и сиденье. Все это говорит о том, что с использованием кресла игрового AKRacing PRIME вам не придется проходить один и тот же уровень 10 раз, чтобы добиться идеального результата, или отвлекаться от работы по той причине, что усидеть на месте уже невозможно.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AKRacing
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
мультиблок
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
красный, черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Производитель черно-красного кресла игрового AKRacing PRIME позаботился о том, чтобы оно было универсальным для большинства пользователей. Модель имеет «гоночный» дизайн, который повторяет сиденье гоночного болида. Ее спинка способна принимать «лежачее» положение. Стальной каркас обладает специальными изгибами для спины и ног. 3D-подлокотники регулируются по высоте, как и сиденье. Все это говорит о том, что с использованием кресла игрового AKRacing PRIME вам не придется проходить один и тот же уровень 10 раз, чтобы добиться идеального результата, или отвлекаться от работы по той причине, что усидеть на месте уже невозможно.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red - данный товар вы можете купить по цене 21770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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