Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
Геймерское кресло AKRacing – один из ведущих мировых производителей игровых кресел, выпускающий самые качественные и удобные продукты среди тех, что доступны на нашем рынке. Сделав максимальный фокус на эргономике, дизайне и функциональности кресел, нам удалось завоевать внимание и доверие многих пользователей, в том числе и на быстроразвивающейся сцене киберспорта!. Мебель отличается большим количеством различных настроек, функциональностью и высоким уровнем комфорта. С креслами от компании AKRacing игрок сможет полностью сконцентрировать свое внимание на игровом процессе, что немаловажно во время проведения ответственных соревнований. Заводские кресла AKRacing имеют большое количество функций и настроек, которые необходимы для создания индивидуальных условий и зоны комфорта игрока. Пользователь может с легкостью выбрать требуемые параметры и приступить к регулировке. В общем списке функций присутствует настройка положения спинки, высоты, вылета, наклона и даже расположения рук.
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Теги товара: на колесиках
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Теги товара: на колесиках
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