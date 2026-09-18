Кресло компьютерное Brabix Premium Infinity EX-707 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное Brabix Premium Infinity EX-707 черный
Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание натуральной кожи и деревянных элементов, без сомнений, подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Обивка внешней поверхности кресла выполнена из натуральной кожи - классического материала премиум-класса. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон - экокожа. Механизм качания "мультиблок" обеспечивает комфортное использование за счет качания с плавным ходом и возможностью фиксации сиденья в 5 положениях. "Антишок-эффект" позволяет мягко менять угол наклона спинки. Плотная набивка, широкие деревянные подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье с плотной набикой обеспечивают великолепную эргономику данной модели. Сочетание натуральной кожи и деревянных элементов, без сомнений, подчеркнут статус своего владельца. Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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