Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Pride HD-100 натуральная кожа черное

Кресло рассчитанно на нагрузку до 250 кг! Справиться с этой задачей помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлические подлокотники и основание.

В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Также в набивке использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплуатации.

Обивка кресла выполнена из натуральной кожи класса "люкс" - прочного и эластичного материала с высокой степенью воздухопроницаемости.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Премиальный дизайн кресла подчёркнут качественными хромированными деталями.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.