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Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный

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Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497767
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
26.7

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный

Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина металлическая хромированная. Газпатрон – 4 класс. Колеса для паркета / ламината. Ограничение по весу: 200 кг. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 26,50 кг. Объем: 0,279 м3. Габариты (мм): 970 х 430 х 670.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9924SL черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм со смещенной осью качания с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина металлическая хромированная. Газпатрон – 4 класс. Колеса для паркета / ламината. Ограничение по весу: 200 кг. Соответствует стандарту BIFMA. Масса: 26,50 кг. Объем: 0,279 м3. Габариты (мм): 970 х 430 х 670.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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