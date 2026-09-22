Top.Mail.Ru
Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 1
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 2
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 3
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 4
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 5
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 6
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 7
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 8
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 9
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 10
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 11
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 12
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 13
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 14
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 15
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 16
Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
130 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
черный
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 1
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 2
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 3
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 4
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 5
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 6
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 7
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 8
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 9
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 10
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 11
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 12
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 13
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 14
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 15
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 16
  • Кресло BRABIX PREMIUM Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное, 532947 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719466
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
130 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х38
Вес, кг.
22.55

Описание товара Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное

Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и здоровье. Это компьютерное кресло прекрасно подходит для длительных часов работы или игр, обеспечивая максимальную поддержку. Эргономичный дизайн, включая подголовник и поясничную поддержку, помогает сохранить правильную осанку, уменьшая напряжение в шее и спине. Уникальный синхромеханизм позволяет удобно регулировать кресло, фиксируя спинку в трех положениях и адаптируя силу качания к вашему весу. Такая система обеспечивает свободу движения, предотвращая неудобные позы и поддерживая здоровье при длительном сидении. Телескопическая подставка для ног не только создает комфорт, но и улучшает кровообращение, позволяя вам расслабиться. Регулируемые 3D подлокотники добавляют удобства, а надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса гарантируют долговечность. Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это отличный выбор для офисной мебели, игрового кресла или стула для школьника, которое станет вашим верным помощником в любой деятельности. Не упустите возможность сделать свою работу и отдых более комфортными!



Теги товара: сетчатые

Отзывы о товаре Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Спинка
прилегает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
130 кг
Материал крестовины
металл
Подлокотники
да
Материал обивки
сетка
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и здоровье. Это компьютерное кресло прекрасно подходит для длительных часов работы или игр, обеспечивая максимальную поддержку. Эргономичный дизайн, включая подголовник и поясничную поддержку, помогает сохранить правильную осанку, уменьшая напряжение в шее и спине. Уникальный синхромеханизм позволяет удобно регулировать кресло, фиксируя спинку в трех положениях и адаптируя силу качания к вашему весу. Такая система обеспечивает свободу движения, предотвращая неудобные позы и поддерживая здоровье при длительном сидении. Телескопическая подставка для ног не только создает комфорт, но и улучшает кровообращение, позволяя вам расслабиться. Регулируемые 3D подлокотники добавляют удобства, а надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса гарантируют долговечность. Кресло BRABIX PREMIUM "Evolution ER-700" — это отличный выбор для офисной мебели, игрового кресла или стула для школьника, которое станет вашим верным помощником в любой деятельности. Не упустите возможность сделать свою работу и отдых более комфортными!


Теги товара: сетчатые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Brabix Premium Evolution ER-700, подножка, слайдер, синхромеханизм, сетка, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...