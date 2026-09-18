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Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green

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Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green - фото 1
Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260326
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2432 Tank SE Military Green




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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