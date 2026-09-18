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Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C

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Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C - фото 1
Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
  • Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C - фото 1
  • Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
48 012 руб.  56 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259617
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Размеры в упаковке, см
83х45х20
Вес, кг.
8.07

Описание товара Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
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Отзывы


Смеситель для ванны с термостатом LemarkTROPICLM7009C - стоимость товара 48012 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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