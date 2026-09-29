Сетка защитная для динамиков ACV GR-165PRO
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Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 248788
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
310 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетка защитная
Высота, см
2
Дополнительно
диаметр 16.5 см
Особенности
материал - сталь, смаорезы в комплекте
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х2
Вес, кг.
1
Описание товара Сетка защитная для динамиков ACV GR-165PRO
ACV GR-165PRO — это прочная металлическая защитная сетка (гриль), разработанная специально для автомобильных динамиков популярного типоразмера 16,5 см (6,5 дюймов). Она сочетает в себе максимальную физическую защиту и абсолютную звуковую прозрачность.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетка защитная
Высота, см
2
Дополнительно
диаметр 16.5 см
Особенности
материал - сталь, смаорезы в комплекте
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
ACV GR-165PRO — это прочная металлическая защитная сетка (гриль), разработанная специально для автомобильных динамиков популярного типоразмера 16,5 см (6,5 дюймов). Она сочетает в себе максимальную физическую защиту и абсолютную звуковую прозрачность.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео
Купить Сетка защитная для динамиков ACV GR-165PRO - по цене 310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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