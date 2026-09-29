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Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1 купить с доставкой в Москве
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Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1

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Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
520 руб.  830 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 248007
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1
520 руб. -37%
830 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OMEGALIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
25
Цоколь
HB3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
290

Описание товара Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1

Светодиодные лампы LED Omegalight Ultra изготовлены с применением COB-технологий (вживление множества диодов на одну плату). Светодиоды расположены таким образом, что лампа светит равномерно и имеет четкую свето-теневую границу. Радиатор охлаждения выполнен из авиационного алюминия, который отличается высокой теплопроводностью.

Отзывы о товаре Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1




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Характеристики
Бренд
OMEGALIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
25
Цоколь
HB3
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодные лампы LED Omegalight Ultra изготовлены с применением COB-технологий (вживление множества диодов на одну плату). Светодиоды расположены таким образом, что лампа светит равномерно и имеет четкую свето-теневую границу. Радиатор охлаждения выполнен из авиационного алюминия, который отличается высокой теплопроводностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа LED Omegalight Ultra HB3 2500lm, OLLEDHB3UL-1 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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