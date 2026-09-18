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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB купить с доставкой в Москве
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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB

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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 1
Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 2
Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 3
Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотозонт
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 1
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 2
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 3
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231582
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотозонт
Диаметр, см
70
Особенности
материал - полиэстер
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB

Белый отражающий зонт позволяет получить более контролируемый и направленный (по сравнению с просветным) равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Отзывы о товаре Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32WB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотозонт
Диаметр, см
70
Особенности
материал - полиэстер
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
белый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Белый отражающий зонт позволяет получить более контролируемый и направленный (по сравнению с просветным) равномерный свет и мягкие тени. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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