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Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-32TSB1 купить с доставкой в Москве
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Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-32TSB1

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Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-32TSB1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотозонт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231575
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотозонт
Диаметр, см
70
Особенности
просветный
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
серебро, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-32TSB1

Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. . Серебристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. . Два зонта можно использовать совместно для получения более яркого света чем при использовании просвечивающей поверхности, но более мягкого, чем при использовании серебристой. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Отзывы о товаре Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-32TSB1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотозонт
Диаметр, см
70
Особенности
просветный
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
серебро, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Просветный зонт покрыт белой полупрозрачной тканью. Световой поток от вспышки попадает на ткань зонта, максимально рассеивается и, увеличивая площадь излучения, равномерно освещает объект съемки. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. . Серебристая поверхность зонта дает более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. . Два зонта можно использовать совместно для получения более яркого света чем при использовании просвечивающей поверхности, но более мягкого, чем при использовании серебристой. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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