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Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем купить с доставкой в Москве
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Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем

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Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 1
Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 2
Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 3
Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 4
Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотозонт
  • Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 1
  • Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 2
  • Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 3
  • Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 4
  • Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377912
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотозонт
Диаметр ножки, см
0.8
Диаметр, см
81
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем

Белый просветный зонт UB-32W представляет собой зонт-октобокс с внутренней отражающей поверхностью (ее внешняя часть черная, внутренняя белая). Зонт используется совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями для получения мягкого направленного света большой площади с минимумом потерь мощности на рассеивающей ткани. Благодаря 8 прочным алюминиевым спицам, стальному штоку ?8мм и износостойкой полиэстеровой просветной ткани тента, зонт прослужит долгие годы. Зонт весом всего 280 г упаковывается в компактный чехол размером 66х15х9 см. Зонт можно легко использовать в студии (даже в качестве софтбокса) или взять с собой на плэнерную съемку.

Отзывы о товаре Зонт просветный Falcon Eyes UB-32W с отражателем




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотозонт
Диаметр ножки, см
0.8
Диаметр, см
81
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
черный, белый
Страна производитель
Китай
Описание
Белый просветный зонт UB-32W представляет собой зонт-октобокс с внутренней отражающей поверхностью (ее внешняя часть черная, внутренняя белая). Зонт используется совместно со студийными вспышками или светодиодными осветителями для получения мягкого направленного света большой площади с минимумом потерь мощности на рассеивающей ткани. Благодаря 8 прочным алюминиевым спицам, стальному штоку ?8мм и износостойкой полиэстеровой просветной ткани тента, зонт прослужит долгие годы. Зонт весом всего 280 г упаковывается в компактный чехол размером 66х15х9 см. Зонт можно легко использовать в студии (даже в качестве софтбокса) или взять с собой на плэнерную съемку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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