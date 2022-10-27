Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
67
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231080
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
67
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х8х7
Вес, кг.
1.3
Описание товара Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии
Falcon Eyes FEL-1900ST.0 - стальная 3-х секционная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 190 см, минимальная 67 см, крепежный адаптер на верхней секции 5/8” с винтом 1/4. Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка - 3 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитАдаптер Manfrotto 119
-
В наличииЦена 1 660 руб. 2 250 руб.415 руб. в СплитСтойка Falcon Eyes LS-2400ST для фото/видеостудии
-
В наличииЦена 1 770 руб. 2 430 руб.443 руб. в СплитСтойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии
-
В наличииЦена 2 500 руб. 4 770 руб.625 руб. в СплитСтойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии
-
В наличииЦена 3 180 руб. 4 140 руб.795 руб. в СплитШтанга горизонтальная Falcon Eyes TMB-131D
-
В наличииЦена 199 900 руб.49975 руб. в СплитПерекладина-журавль Manfrotto 425B черный
Бренд
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
пружинный
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная высота, см
67
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes FEL-1900ST.0 - стальная 3-х секционная стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 190 см, минимальная 67 см, крепежный адаптер на верхней секции 5/8” с винтом 1/4. Все три секции и ножки стойки-треноги изготовлены из стали, винтовые зажимы – алюминиевый сплав. Низкий центр тяжести минимизирует риск опрокидывания, а пружинный амортизатор предохранит установленное оборудование от повреждения при непреднамеренном, слишком быстром сложении секций (например, при ослаблении винтового зажима). Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка - 3 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Достоинства:
Цена, консрукция и функционал.
Недостатки:
не замечено
Комментарий:
Отличная тренога для света. Держит тяжелый лед осветитель весом почти 3 кг. Высота где то 180 см. Крепления резьбовые, держат хорошо. Могу рекомендовать к покупке)
Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стойка-тренога FEL-1900ST.0 для фото/видеостудии
Достоинства:
Цена, консрукция и функционал.
Недостатки:
не замечено
Комментарий:
Отличная тренога для света. Держит тяжелый лед осветитель весом почти 3 кг. Высота где то 180 см. Крепления резьбовые, держат хорошо. Могу рекомендовать к покупке)