Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%7 040 руб. 13 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223903
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
31
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1500 Вт
Особенности
выносной Бас буст
Тип корпуса
труба
Типоразмер
25 см
Чувствительность
87 дБ
Ширина, см
48
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
5.9
Описание товара Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost)
Активный сабвуфер с максимальной мощностью 1500 Вт, который сделает акустическое оформление басов более совершенным. Он исполнен в фазоинверторном корпусе и имеет Bass Boost, оснащен усилителем АВ класса и 1,5 дюймовой звуковой катушкой.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
31
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1500 Вт
Особенности
выносной Бас буст
Тип корпуса
труба
Типоразмер
25 см
Развернуть
Чувствительность
87 дБ
Ширина, см
48
Активный сабвуфер с максимальной мощностью 1500 Вт, который сделает акустическое оформление басов более совершенным. Он исполнен в фазоинверторном корпусе и имеет Bass Boost, оснащен усилителем АВ класса и 1,5 дюймовой звуковой катушкой.
Сабвуфер ACV BTA-10R (активный/корпусной/труба/1500Вт/25см/SPL-106Дб/BassBoost) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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