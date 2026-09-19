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Сабвуфер Kicx GT305BPA купить с доставкой в Москве
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Сабвуфер Kicx GT305BPA

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Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 4
Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 5
Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 6
Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 1
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 2
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 3
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 4
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 5
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 6
  • Сабвуфер Kicx GT305BPA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
10 660 руб.  19 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375970
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Характеристики

Бренд
KICX
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Высота, см
39.2
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
350 Вт
Особенности
дистанционный регулятор баса
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
90 дБ
Ширина, см
41.9
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
16

Описание товара Сабвуфер Kicx GT305BPA

Активный сабвуфер 12 в корпусе Kicx GT305BPA. Номинальная/максимальная мощность 350/975Вт.

Отзывы о товаре Сабвуфер Kicx GT305BPA




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KICX
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Высота, см
39.2
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
350 Вт
Особенности
дистанционный регулятор баса
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
90 дБ
Развернуть
Ширина, см
41.9
Описание
Активный сабвуфер 12 в корпусе Kicx GT305BPA. Номинальная/максимальная мощность 350/975Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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