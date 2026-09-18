Сабвуфер Kicx GT500BPA 500Вт активный (30см/12")
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 234003
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
43.5
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корпус
есть
Мощность
1100 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
30 см
Чувствительность
90 дБ
Ширина, см
57
Размеры в упаковке, см
57х43х43
Вес, кг.
15.5
Описание товара Сабвуфер Kicx GT500BPA 500Вт активный (30см/12")
Вся новая линейка в красно-черном стиле! Легко впишутся в любой багажник автомобиля. Во всей линейке используются новые сабвуферные динамики, диффузор из пропилена и алюминия с подвесом из бутилкаучука! Что обеспечивает приятный и мягкий бас!. Все сабвуферы имеют встроенные активные усилители нового образца.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
43.5
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корпус
есть
Мощность
1100 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
30 см
Чувствительность
90 дБ
Развернуть
Ширина, см
57
Вся новая линейка в красно-черном стиле! Легко впишутся в любой багажник автомобиля. Во всей линейке используются новые сабвуферные динамики, диффузор из пропилена и алюминия с подвесом из бутилкаучука! Что обеспечивает приятный и мягкий бас!. Все сабвуферы имеют встроенные активные усилители нового образца.
Сабвуфер Kicx GT500BPA 500Вт активный (30см/12") - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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