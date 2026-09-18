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Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый) купить с доставкой в Москве
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Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый)

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Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый) - фото 1
Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
  • Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый) - фото 1
  • Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221330
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Характеристики

Бренд
Kromatech
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый)

Театральный бинокль Kromatech БТ 3x25 позволит изучить детали костюмов и декораций, оценить мастерство артистов балета и талант ведущих театральных актеров. Имеет полностью стеклянную оптику и позволяет троекратно приближать удаленные предметы. Он снабжен центральным маховиком фокусировки и дает возможность настраивать расстояние между окулярами в широком диапазоне.



Теги товара: театральные

Отзывы о товаре Бинокль театральный Kromatech БТ 3x25, с цепочкой (золотистый)




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Характеристики
Бренд
Kromatech
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
3x
Страна производитель
Китай
Описание
Театральный бинокль Kromatech БТ 3x25 позволит изучить детали костюмов и декораций, оценить мастерство артистов балета и талант ведущих театральных актеров. Имеет полностью стеклянную оптику и позволяет троекратно приближать удаленные предметы. Он снабжен центральным маховиком фокусировки и дает возможность настраивать расстояние между окулярами в широком диапазоне.


Теги товара: театральные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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