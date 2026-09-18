Описание товара Оперативная память Crucial Crucial 8GB DDR4 DIMM (CT8G4DFS832A)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти - надежный и проверенный вариант для базового апгрейда настольного компьютера или для сборки недорогой, но отзывчивой системы. Она отлично подойдет для повседневных задач: работы с офисными приложениями, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и нетребовательных игр. Если вы ищете недорогой способ увеличить отзывчивость старого ПК или хотите собрать бюджетный компьютер для дома, этот модуль станет разумным выбором, закрывающим базовые потребности без переплаты за избыточную для этих сценариев скорость.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это память в форм-факторе DIMM, что означает ее предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата оснащена слотами именно для DDR4, так как этот стандарт физически и электрически несовместим с более старыми поколениями.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 8 ГБ, что на сегодняшний день является базовым, но достаточным уровнем для комфортной работы. Его частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошую скорость обмена данными с процессором. В реальных условиях такая частота положительно скажется на плавности интерфейса, скорости загрузки приложений и производительности в играх, особенно если использовать два таких модуля в двухканальном режиме для удвоения пропускной способности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют обозначение CL22, что указывает на достаточно высокую латентность, характерную для модулей, работающих на повышенных частотах без агрессивных настроек. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить предустановленный профиль с частотой 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручной настройки таймингов и напряжения для достижения заявленной скорости.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими стандарт DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, AMD B- или X-серии), и относительно современный процессор. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц, поэтому проверка спецификаций материнской платы перед покупкой крайне важна.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в лаконичном низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это минимизирует риски конфликта с установкой крупных процессорных кулеров, что актуально для компактных корпусов. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком для памяти с такими характеристиками, так как рабочее напряжение и тепловыделение находятся на невысоком уровне, обеспечивая стабильную работу даже при длительной нагрузке.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимального раскрытия потенциала современной системы и значительного прироста производительности рекомендуется приобрести два идентичных модуля и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. В таком режиме пропускная способность удваивается, что напрямую влияет на скорость работы встроенной графики, игр и тяжелых приложений. В дальнейшем объем можно расширить, добавив еще один или три аналогичных модуля, но для идеальной совместимости лучше использовать планки из одного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой критически важно подтвердить, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4, а процессор и чипсет официально поддерживают работу памяти на частоте 3200 МГц. Учитывайте, что для активации профиля XMP и выхода на заявленную скорость потребуется зайти в BIOS/UEFI. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет недорого увеличить объем оперативной памяти или собрать бюджетную систему с хорошим потенциалом отзывчивости. Если ваши задачи связаны с профессиональным монтажом, 3D-рендерингом или вы хотите собрать топовый игровой ПК, стоит сразу рассмотреть комплект из двух модулей общим объемом 16 или 32 ГБ с более низкими таймингами.