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Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый

Артикул: 218957
  • Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - фото 1
  • Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - фото 2
  • Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - фото 3
Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - фото 1
Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - фото 2
Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - фото 3
11 410 руб. 
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+ 140 КэтКоинов
Артикул: 218957
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Подтипэлектромеханическая
Цветбелый
Ручка для переноскида
Рукавная платформада
Регулировка ширины зигзагада
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Подсветкада
Выполнение петельполуавтоматическое
Отсек для хранения принадлежностейда
Особенности выполнения петельПолуавтоматическое выметывание прямой бельевой петли за 4 переключения без поворота ткани.
Нитевдевательда
Максимальная ширина стежка6
Максимальная длина стежка4
Количество строчек23
Количество петель1
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Fashion Mate 3333 белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11410 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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