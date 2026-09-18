Автомагнитола ACV AVS-1701R 1DIN 4x15Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
25 Вт
Читаемые форматы
MP3, WAV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218232
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
25 Вт
Читаемые форматы
MP3, WAV
Радиоприемник
да
USB
да
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
1.64
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-1701R 1DIN 4x15Вт
Автопроигрыватель ACV AVS-1701R выполнен в типоразмере 1 DIN и является универсальным решением с широкой совместимостью. Данная модель характеризуется поддержкой до 4-х каналов звука и встроенным 5-полосным эквалайзером. Проигрыватель способен воспроизводить музыку с различных источников, включая карты памяти и накопители USB. Помимо элементов управления и сегментного дисплея с подсветкой, на фронтальной панели имеется разъем AUX для подключения внешнего источника звука. Также в ACV AVS-1701R предусмотрен FM-проигрыватель.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
25 Вт
Читаемые форматы
MP3, WAV
Радиоприемник
да
USB
да
Автопроигрыватель ACV AVS-1701R выполнен в типоразмере 1 DIN и является универсальным решением с широкой совместимостью. Данная модель характеризуется поддержкой до 4-х каналов звука и встроенным 5-полосным эквалайзером. Проигрыватель способен воспроизводить музыку с различных источников, включая карты памяти и накопители USB. Помимо элементов управления и сегментного дисплея с подсветкой, на фронтальной панели имеется разъем AUX для подключения внешнего источника звука. Также в ACV AVS-1701R предусмотрен FM-проигрыватель.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола ACV AVS-1701R 1DIN 4x15Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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