Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Выпрямитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Выпрямитель
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
1
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
215
Мощность
65 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х8х5
Вес, г.
460
Описание товара Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С)
Необходимый аксессуар для каждой женщины, которая желает иметь гладкие, красивые, блестящие волосы и идеальную укладку. Утюжок чрезвычайно прост в управлении и удобен для использования в любой ситуации.
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Бренд
Тип товара
Выпрямитель
Дисплей
нет
Защита от перегрева
да
Индикация
включения
Количество температурных режимов
1
Количество режимов нагрева
1
Комплектация
нет
Конические щипцы
нет
Максимальная температура нагрева
215
Мощность
65 Вт
Покрытие насадок
керамическое
Развернуть
Работа от аккумулятора
нет
Складная ручка
да
Страна производства
Китай
Тип щипцов
утюжок
Страна производитель
Китай
Необходимый аксессуар для каждой женщины, которая желает иметь гладкие, красивые, блестящие волосы и идеальную укладку. Утюжок чрезвычайно прост в управлении и удобен для использования в любой ситуации.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
Выпрямитель Starwind SHE1101 65Вт черный (макс.темп.:215С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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