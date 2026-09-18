Смеситель для душа Lemark Mars LM3523C
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Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%8 058 руб. 9 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204354
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
17.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
1.38
Описание товара Смеситель для душа Lemark Mars LM3523C
Комфортные условия для принятия душа создаст этот современный смеситель. Он обеспечит поток воды нужной температуры. Для достижения этой задачи во внутреннюю, скрытую в стене часть установлен экокартридж, который может функционировать в обычном и экономичном режиме.
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
17.4
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
11.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Комфортные условия для принятия душа создаст этот современный смеситель. Он обеспечит поток воды нужной температуры. Для достижения этой задачи во внутреннюю, скрытую в стене часть установлен экокартридж, который может функционировать в обычном и экономичном режиме.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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