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Набор инструментов Stels 14105 купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов Stels 14105

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 1
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 2
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 3
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 4
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 5
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 6
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 7
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 8
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 9
  • Набор инструментов Stels 14105 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 540 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202409
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор инструментов Stels 14105
7 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
40х26х9
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор инструментов Stels 14105

Наборы инструмента торговой марки STELS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Каждый этап производства контролируется в соответствии с международными стандартами. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента. Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба 5 град. Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застежками. Наборы инструмента STELS пригодятся вам не только в автомобиле. С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники. На все наборы инструментов STELS предоставляется пожизненная гарантия (подробнее об условиях гарантии вы можете узнать из гарантийного талона).



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Stels 14105




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Наборы инструмента торговой марки STELS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Каждый этап производства контролируется в соответствии с международными стандартами. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью. Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента. Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе. Шаг зуба 5 град. Все наборы упакованы в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застежками. Наборы инструмента STELS пригодятся вам не только в автомобиле. С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники. На все наборы инструментов STELS предоставляется пожизненная гарантия (подробнее об условиях гарантии вы можете узнать из гарантийного талона).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Stels 14105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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