Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб.
В наличии
Код товара: 347566
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Загружаем...
7 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
95
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х9
Вес, кг.
6.31
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95)
Набор торцовых головок 1/2", 1/4", 95шт Kraftool EXPERT QUALITAT 27883-H95_z02 подходит для выполнения слесарно-монтажных работ. Активно используется в сфере профессиональных работ, например, в автосервисах при обслуживании транспортных средств. В комплекте представлены все необходимые компоненты для выполнения широко спектра операций.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
95
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Набор торцовых головок 1/2", 1/4", 95шт Kraftool EXPERT QUALITAT 27883-H95_z02 подходит для выполнения слесарно-монтажных работ. Активно используется в сфере профессиональных работ, например, в автосервисах при обслуживании транспортных средств. В комплекте представлены все необходимые компоненты для выполнения широко спектра операций.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - купить по цене 7830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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