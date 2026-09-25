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Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов купить с доставкой в Москве
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Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов

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Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - фото 1
Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - фото 2
Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
47
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Комбинированные ключи — 24 шт. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм); накидные ключи — 8 шт. (6?7, 8?9, 10?11, 12?13, 14?15, 16?17, 18?19, 20?22 мм); разрезные ключи — 6 шт. (6?8, 9?11, 10?12, 13?14, 15?17, 16?18 мм); С?образные ключи — 5 шт. (10?11, 12?13, 14?15, 16?17, 18?19 мм); ключи E?TORX — 4 шт. (E6?E8, E10?E12, E14?E18, E20?E24); чехол — 1 шт.
  • Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - фото 1
  • Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - фото 2
  • Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов
9 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
47
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Комбинированные ключи — 24 шт. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм); накидные ключи — 8 шт. (6?7, 8?9, 10?11, 12?13, 14?15, 16?17, 18?19, 20?22 мм); разрезные ключи — 6 шт. (6?8, 9?11, 10?12, 13?14, 15?17, 16?18 мм); С?образные ключи — 5 шт. (10?11, 12?13, 14?15, 16?17, 18?19 мм); ключи E?TORX — 4 шт. (E6?E8, E10?E12, E14?E18, E20?E24); чехол — 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
47
Тип гаечных ключей
комбинированные ключи, накидные ключи, разрезные ключи, С?образные ключи, ключи E?TORX
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х37х13
Вес, кг.
8

Описание товара Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов

Набор гаечных ключей универсальный 47 шт 6 - 32 мм STAYER HERCULES 27082-H47 Кованый ключ из качественной стали изготовлен в соотвествии с международными и российскими стандартами стандартами. -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 47 шт. комбинированные 24 шт: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм накидные 8 шт: 6х7, 8х9, 1 -Тип упаковки: Нейлоновый чехол



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
47
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
Комбинированные ключи — 24 шт. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм); накидные ключи — 8 шт. (6?7, 8?9, 10?11, 12?13, 14?15, 16?17, 18?19, 20?22 мм); разрезные ключи — 6 шт. (6?8, 9?11, 10?12, 13?14, 15?17, 16?18 мм); С?образные ключи — 5 шт. (10?11, 12?13, 14?15, 16?17, 18?19 мм); ключи E?TORX — 4 шт. (E6?E8, E10?E12, E14?E18, E20?E24); чехол — 1 шт.
Упаковка
чехол
Количество гаечных ключей, шт
47
Тип гаечных ключей
комбинированные ключи, накидные ключи, разрезные ключи, С?образные ключи, ключи E?TORX
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Набор гаечных ключей универсальный 47 шт 6 - 32 мм STAYER HERCULES 27082-H47 Кованый ключ из качественной стали изготовлен в соотвествии с международными и российскими стандартами стандартами. -Покрытие: хромированное -Материал: Cr-V сталь -Комплектация: 47 шт. комбинированные 24 шт: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 мм накидные 8 шт: 6х7, 8х9, 1 -Тип упаковки: Нейлоновый чехол


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Отзывы


Набор гаечных ключей универсальный Stayer HERCULES 27082-H47, 6 - 32 мм, 47 предметов - по цене 9570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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