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Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-120TH купить с доставкой в Москве
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Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-120TH

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Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-120TH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
5 590 руб.  6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202199
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
26х23х17
Вес, г.
800

Описание товара Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-120TH

Энергоэффективный электродвигатель с японскими подшипниками качения. Тип конструкции вентилятора - осевой. Вид управления - выключатель. Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 20 мин. Гигростат с регулируемым диапазоном от 40% до 100% влажности. Жесткий пружинный обратный клапан. Кабельный вывод с разъемом для удобства монтажа. Легкая очиста от пыли - съемная передняя панель.

Отзывы о товаре Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-120TH




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Энергоэффективный электродвигатель с японскими подшипниками качения. Тип конструкции вентилятора - осевой. Вид управления - выключатель. Встроенный регулируемый таймер задержки отключения от 1 до 20 мин. Гигростат с регулируемым диапазоном от 40% до 100% влажности. Жесткий пружинный обратный клапан. Кабельный вывод с разъемом для удобства монтажа. Легкая очиста от пыли - съемная передняя панель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вытяжной вентилятор Electrolux Basic EAFB-120TH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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