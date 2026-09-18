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Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro

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Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro - фото 1
Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
31
Установка
вертикальная
Форма бака
плоская
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Потребляемая мощность, кВт
1.5
  • Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro - фото 1
  • Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202111
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
ограничение температуры нагрева
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
31
Установка
вертикальная
Форма бака
плоская
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
38x41x34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х45х39
Вес, кг.
8.5

Описание товара Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro

Накопительный электрический водонагреватель. Установка вертикальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex Hit 15 U Pro




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Защитный анод
Да
Особенности
ограничение температуры нагрева
Страна бренда
Россия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
15
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
31
Установка
вертикальная
Развернуть
Форма бака
плоская
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Защита от включения без воды
нет
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Габариты (ВxШxГ), см
38x41x34
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный электрический водонагреватель. Установка вертикальная, верхняя подводка, способ крепления: настенный.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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