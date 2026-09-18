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Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т купить с доставкой в Москве
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Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т

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Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 2
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Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 4
Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 1
  • Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 2
  • Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 3
  • Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 4
  • Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201989
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Характеристики

Бренд
СОЮЗ
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
6.91

Описание товара Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т

Универсальная пила с высокими эксплуатационными и мощностными характеристиками для уверенной и комфортной работы. Заложенная в инструменте мощность и его малый вес в сочетании с компактным размером корпуса делают эту модель эффективной и легкой в использовании. Бензопила прошла комплекс мер по подготовке к российским погодным условиям и способна эффективно работать как в сильную жару, так и в режиме низких температур. Заложенная в инструменте мощность и его малый вес в сочетании с компактным размером корпуса делают эту модель эффективной и легкой в использовании. Двигатель с хонингованной, покрытой твёрдым хромом поршневой группой, оптимально сбалансирован и стабильно работает без потери мощности при любом изменении положения инструмента. Система стабилизации двигателя обеспечивает достаточную производительность в широком диапазоне оборотов и мгновенное ускорение цепи для более эффективного пиления. Система легкого старта позволяет бесперебойный запуск двигателя без особых усилий. Дополнительно предусмотрен праймер подкачки топлива для обеспечения возможности завести холодный мотор бензопилы в сложных условиях. Постоянную готовность к работе поддерживает возвратный механизм стартера автоматически приводя его во взведенное положение для выполнения быстрого последующего запуска.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т




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Характеристики
Бренд
СОЮЗ
Тип товара
Бензопилы
Описание
Универсальная пила с высокими эксплуатационными и мощностными характеристиками для уверенной и комфортной работы. Заложенная в инструменте мощность и его малый вес в сочетании с компактным размером корпуса делают эту модель эффективной и легкой в использовании. Бензопила прошла комплекс мер по подготовке к российским погодным условиям и способна эффективно работать как в сильную жару, так и в режиме низких температур. Заложенная в инструменте мощность и его малый вес в сочетании с компактным размером корпуса делают эту модель эффективной и легкой в использовании. Двигатель с хонингованной, покрытой твёрдым хромом поршневой группой, оптимально сбалансирован и стабильно работает без потери мощности при любом изменении положения инструмента. Система стабилизации двигателя обеспечивает достаточную производительность в широком диапазоне оборотов и мгновенное ускорение цепи для более эффективного пиления. Система легкого старта позволяет бесперебойный запуск двигателя без особых усилий. Дополнительно предусмотрен праймер подкачки топлива для обеспечения возможности завести холодный мотор бензопилы в сложных условиях. Постоянную готовность к работе поддерживает возвратный механизм стартера автоматически приводя его во взведенное положение для выполнения быстрого последующего запуска.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила СОЮЗ ПТС-99452Т - данный товар вы можете купить по цене 8670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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