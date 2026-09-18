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Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П купить с доставкой в Москве
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Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П

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Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 1
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 2
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 3
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 4
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 5
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 6
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 7
Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 1
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 2
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 3
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 4
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 5
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 6
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 7
  • Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201983
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
44х32х31
Вес, кг.
6.5

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П

Бензопила Зубр ПБЦ-370 35П - идеальный помощник в саду. С ее помощью можно убирать лишние ветки кустов и деревьев. Электронная система зажигания обеспечивает ровную работу двигателя. Благодаря антивибрационная система снижается усталость пользователя во время работы. Основной тормоз мгновенного действия и вспомогательный инерционный тормоз, управляемый клавишей на рукоятке, обеспечивают высокую безопасность работы бензопилой.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензопила Зубр ПБЦ-370 35П - идеальный помощник в саду. С ее помощью можно убирать лишние ветки кустов и деревьев. Электронная система зажигания обеспечивает ровную работу двигателя. Благодаря антивибрационная система снижается усталость пользователя во время работы. Основной тормоз мгновенного действия и вспомогательный инерционный тормоз, управляемый клавишей на рукоятке, обеспечивают высокую безопасность работы бензопилой.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Отзывы


Бензопила Зубр ПБЦ-М370 35П - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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